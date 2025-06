Vai kāds no mums var lepoties, ka ir "tīrs latvietis"? Kā uzzināt to, ko neiedomājāmies pajautāt omītei, kamēr vēl bija iespēja? Līdz kurai paaudzei vispār iespējams izpētīt savas dzimtas vēsturi? Kristiāns Jakubovskis, viens no jaunākajiem dzimtas koku pētniekiem Latvijā, izpētījis vairāk nekā 200 dzimtu vēstures, uzzinājis gan tumšus ģimeņu noslēpumus, gan pārsteidzošus faktus – arī par savas dzimtu.