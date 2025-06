Venēcijas aktīvisti plāno izjaukt Džefa Bezosa kāzas

Simtiem augsta ranga viesu no 23. līdz 28. jūnijam ieradīsies Venēcijā uz kāzām, kas, kā ziņots, pārņems visu San Giorgio salu, kas atrodas iepretim Svētā Marka laukumam.

"Venēcija tiek izmantota kā skatlogs, kā skatuve," sacīja 33 gadus vecā venēciešu aktīviste Federika Toninelli, kas pārstāv protestu grupu "No Space for Bezos" ("Nav vietas Bezosam").

"No Space for Bezos" apvieno dažādu Venēcijas kolektīvu aktīvistus – no tiem, kuri iestājas par pieejamu mājokļu nodrošināšanu pilsētas izzūdošajam iedzīvotāju skaitam, līdz pret kruīza kuģiem vērstām iniciatīvām.