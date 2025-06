Čudaru apstiprina viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā

Siliņa uzsvēra, ka atbildība par pieļautajām nepilnībām vēlēšanu procesā jāuzņemas ne tikai Centrālajai vēlēšanu komisijai un VARAM, kas pati ir uzņēmusi atbildību, bet arī jāvērtē Valsts datu aizsardzības inspekcijas loma. Vienlaikus viņa uzskata, ka atbildība jāprasa arī no uzņēmējiem, kuriem būs jāsamaksā par pieļautajām kļūdām. Tāpat nepieciešams izvērtēt darbinieku kļūdas, īpaši komunikācijas jomā, un pienācīgi sagatavoties nākamajam gadam.

Pirms balsojuma Saeimā Edgars Tavars (AS) norādīja, ka netic tam, ka, nomainot vienu ministru, kaut kas mainīsies un valdības dotie solījumi tiks izpildīti. Līdz ar to AS neatbalsta Čudara kandidatūru, pauda Tavars.