Par Valkas novada mēru sesto reizi ievēlēts Krauklis

Kā vēstīts, līdz šim mēra amatu novadā ieņēma Gita Avote, kura šajās vēlēšanās kandidēja no partijas "Latvijas attīstībai" un Latvijas Zemnieku savienības (LA/LZS) kopīgā saraksta. Šis saraksts ierindojās otrajā vietā ar 23,04% balsu, kas tam dod četras vietas domē.

No Vidzemes partijas domē ievēlēti Krauklis, Unda Ozoliņa, Eduards Rācenis, Irina Ziemiņa, Ginta Krievkalna, Andris Dainis, Līga Pandalone, Līga Lāce-Jeruma un Anda Kušķe.

Savukārt no LA/LZS domes deputātu mandātus ieguva Avote, Jānis Anže, Kristaps Sula un Guntis Albergs, no "Progresīvajiem" domē iekļuva Baiba Karpova un no NA - Agnis Birkavs.