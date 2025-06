Bertāna "Dubai" saņem Eirolīgas licenci uz vairākiem gadiem

Turnīrā pirmo reizi spēlējot 20 komandām, jaunpienācējas būs trīs - "Valencia" no Spānijas, Telavivas "Hapoel" no Izraēlas un Bertāna pārstāvētā "Dubai".

Nākamajā sezonā Eiropā prestižākajā klubu turnīrā spēlēs četri Spānijas klubi ("Barcelona", Madrides "Real", "Valencia" un Vitorijas "Baskonia"), trīs Francijas ("Monaco", "Paris" un Vilērbānas ASVEL), pa diviem Turcijas (Stambulas "Fenerbahce" un Stambulas "Anadolu Efes"), Serbijas (Belgradas klubi "Partizan" un "Crvena Zvezda"), Itālijas ("Virtus" un Milānas "AX Armani Exchange Olimpia"), Grieķijas (Pirejas "Olympiacos" un Atēnu "Panathinaikos") un Izraēlas (Telavivas klubi "Maccabi" un "Hapoel"), kā arī "Dubai" no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Minhenes "Bayern" no Vācijas un Kauņas "Žalgiris" no Lietuvas.