Keto uztura īpatnības: priekšrocības, riski un ieteikumi

Kā darbojas keto diēta?

Keto diētas būtība ir ierosināt organismam stāvokli, ko sauc par ketozes procesu. Parasti mūsu ķermenis enerģiju iegūst no ogļhidrātiem, bet, kad to trūkst, enerģijas avots tiek mainīts uz taukiem – aknas tos pārstrādā ketonos, kas kļūst par galveno „degvielu”. Lai tas notiktu, pārtikas sastāvā jādominē taukiem: ap 70% kaloriju jābūt no taukiem, 25% no olbaltumvielām un vien 5% no ogļhidrātiem.