Vēsā maija un lietainā jūnija dēļ Latvijā šogad būtiski apdraudētas vasarāju ražas

LLKC jūnijā veiktie vasarāju apsekojumi liecina, ka vidēji valstī vasaras kviešu ražība varētu būt 3,5 tonnas no hektāra, auzām - 2,9 tonnas no hektāra, vasaras miežiem - trīs tonnas no hektāra, vasaras rapsim - 1,2 tonnas no hektāra, griķiem - 0,8 tonnas no hektāra, lauka pupām - 3,3 tonnas no hektāra, zirņiem - trīs tonnas no hektāra, bet kukurūzas zaļmasai - 24 tonnas no hektāra.