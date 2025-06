Jāņu rīts ar nešpetnu gaili pie sejas: atklāj neparastākās līgošanas traumas

Amizantāku, taču diezgan nepatīkamu gadījumu vidū ir gaiļa uzbrukums iemigušam līgotājam" kuru Jāņu rītā pamodinājusi ieknābšana sejā. No incidentiem ar mājdzīvniekiem varētu viegli izvairīties, dodoties pie miera iepriekš sagatavotā guļvietā istabā vai teltī.

"Ik gadu kādā ģimenē līgošana tiek aptumšota jau pirms Līgo nakts, jo gatavošanās laikā kāds pamanās gūt nopietnus savainojumus. Bieži saņemam atlīdzības pieteikumus par traumām, kas gūtas ar cirvi skaldot malku, pļaujot zāli vai montējot nojumi. Kritieni no saliekamajām trepēm, pirkstu iespiešana un savainojumi batutā ir negadījumi, no kuriem var izvairīties, parūpējoties par atbilstošiem drošības pasākumiem un nezaudējot koncentrēšanos. Protams, negadījumi var piemeklēt katru no mums, taču varam sevi pasargāt sevi vismaz finansiāli, iegādājoties Nelaimes gadījumu apdrošināšanu," uzsver BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče, novēlot visiem svinētājiem priecīgu un drošu līgošanu.