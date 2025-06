Jaunais Melbārdes biroja vadītājs pērn ienākumos saņēmis teju 80 000 eiro

Putniņš ir Cēsu novada domes deputāts. Par darbu no pašvaldības viņš pērn saņēma 10 296 eiro. No SIA "Piebalgas Kūpinātava", kur viņš ieņem tirdzniecības pārstāvja amatu, Putniņš saņēma 429 eiro atalgojumu, bet no Cēsu Digitālā centra - 164,53 eiro.