Lielbritānijā kopīgi līgojuši ap 5000 cilvēku

Par spīti Anglijas klimatam neierastajam 30 grādu karstumam, līgotāji šogad varēja baudīt plašu Jāņu festivāla programmu. Kā stāsta festivāla organizatoru komandas pārstāvis Toms Zeltiņš, vienlaicīgi festivālā bijušas pieejamas pat 14 aktivitātes. Par svētku norisi rūpējas ap 500 cilvēku, un puse no tiem ir brīvprātīgie palīgi.

Daudzi svinētāji ieradušies ar visu ģimeni, draugiem. It visur plīvo Latvijas karogi, daudzi pat ir saģērbušies Latvijas karoga krāsās. Uz Jāņu svinībām "Straumēnos" ieradušies arī līgotāji no Latvijas. Kā atzīmē Liena, līgotāja no Latvijas, lai gan esam maza tauta uz pasaules kartes, varam arī svešā valstī kopā justies labi un svinēt savus svētkus.