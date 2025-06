Šodien sāksies starptautiskais folkloras festivāls "Baltica"

Šodien no plkst.12 līdz 21 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Krišjāņa Barona ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai - virzienā uz Merķeļa ielu.

No šodienas plkst.7 līdz piektdienas plkst.23.30 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs 11.novembra krastmalai paralēlajā ielas posmā no Jaunielas līdz Bīskapa gātei.

Savukārt rīt no plkst.7 līdz 22 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai - virzienā uz Krišjāņa Valdemāra ielu.

Savukārt līdz plkst.23 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs 11.novembra krastmalas posmā no Jaunielas līdz Bīskapa gātei, 11.novembra krastmalas posmā no Poļu gātes līdz Daugavas gātei, Bīskapa gātes posmā no 11.novembra krastmalas līdz Palasta ielai un Skanstes ielas posmā no Sporta ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai - virzienā uz Krišjāņa Valdemāra ielu.