Sāk iezīmēties FIFA Klubu pasaules kausa izslēgšanas spēļu aina – būs grandu duelis

E apakšgrupas mačos "Inter" ar 2:0 (0:0) pieveica Buenosairesas "River Plate" no Argentīnas, bet "Monterrey" ar 4:0 (3:0) sagrāva Saitamas "Urawa Red Diamonds". no Japānas.

Atjaunotajā Klubu Pasaules kausā piedalās 32 komandas, un puse no tām iekļūst izslēgšanas spēlēs. Pašlaik ir noslēgušās sešas no astoņām apakšgrupām, un zināmi seši no astotdaļfināla pāriem. Izslēgšanas spēles sāksies ar Brazīlijas komandu dueli – tas būs vienīgais astotdaļfināla pāris, kurā spēkosies vienas valsts klubi. Tikai vēl viens pāris apvieno komandas no viena kontinenta.