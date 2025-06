CSDD valdes priekšsēdētāja alga palielinājusies par 12,8%

Vienlaikus Aksenoks pērn deklarējis arī ienākumus no kokmateriālu un augošā meža atsavināšanas 39 325 eiro apmērā, ienākumus no īpašuma pārdošanas 6624 eiro apmērā, savukārt procentos no AS "SEB banka" viņš saņēmis 11 eiro.