Igaunijā robežsargi cīnās ar tūristiem, kuri fotografējas pie Krievijas robežas

Sātses zābaks ir aptuveni 115 hektārus liela Krievijas teritorija, kas iestiepjas Igaunijas teritorijā. Lai to šķērsotu, jāveic teju kilometru garš ceļš, un to var darīt tikai ar automašīnu. Teritorijā ir aizliegts apstāties, taču krāsainās zīmes un lielie stiepļu žogi vilina caurbraucējus piestāt un nofotografēties. Šādas fotogrāfijas uzņemšana var izmaksāt no 80 līdz 200 eiro.