"Māja uz jumta" un zupa ceļmalā. Kristīne Virsnīte ar ģimeni dodas elpu aizraujošā ceļojumā pa Šveici

Viens no ceļojuma spilgtākajiem mirkļiem bija tūkstošiem gadu sena ledāja apskate. "Pirmās reizes dzīvē mēdz būt ļoti īpašas, šī ir viena no tām - es pirmo reizi ieraudzīju tūkstošiem gadu senu ledāju," atklāj Virsnīte. Viņas ģimene devās uz Alečas ledāju – vairāk nekā 10 tūkstošus gadu senu dabas brīnumu, kas stiepjas teju 23 kilometru garumā. Diemžēl klimata pārmaiņu dēļ tiek prognozēts, ka ap 2080. gadu no tā maz kas būs palicis. Lai nokļūtu līdz gandrīz 3000 metru augstumā esošajam skatu laukumam, no Fiesch ciemata jādodas augšup ar vairākiem pacēlājiem. Šī pieredze triju cilvēku ģimenei izmaksāja 117 eiro. Ceļotāju maršrutā bija arī Ronas ledājs, kas ir varenās Ronas upes sākums.