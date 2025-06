Dalībnieku gājiens un koncerti: piektdien folkloras festivālā "Baltica" notiks virkne pasākumu

Šodien Meža kapu Mākslinieku kalniņā plkst.10 notiks piemiņas brīdis Helmī un Dainim Staltiem. Vairākas aktivitātes notiks arī Rātslaukumā. Tur no plkst.11 līdz 17 notiks folkloras kopu dienas koncerts "Pāri skan", savukārt no plkst.11 līdz plkst.19 notiks nemateriālā kultūras mantojuma vērtību demonstrējumi.

Tāpat Rātslaukumā no plkst.17 līdz 19 paredzēta festivāla dalībnieku gājiena sagaidīšana Rātslaukumā.

Visas dienas garumā, no plkst.11 līdz 22, notiks amatnieku demonstrējumi Rātes pasāžā, kā arī amatnieku darinājumu un mājražotāju tirdziņš. Savukārt laikā no plkst.21 līdz 22 notiks ārvalstu viesu koncerts.

Savukārt kultūras centra "Mazā ģilde" dārzā no plkst.11 līdz 14 notiks folkloras kopu dienas koncerts, savukārt no plkst.14 līdz 15 būs klausāma muzikantu saspēle.

"Mazās ģildes" Lielajā zālē plkst.15 notiks tradicionālās kultūras izcilības balvas folklorā pasniegšanas ceremonija, bet no plkst.22 līdz 1 gaidāma sadziedāšanās.

Savukārt festivāla laukumā pie Kultūras un tautas mākslas centrs (KTMC) "Ritums" notiks folkloras kopu dienas koncerts no plkst.13.30 līd 16, bet no plkst.19 līdz 21 - festivāla atklāšanas koncerts "Diždažādi". Vakarā, no plkst.22 līdz 1 paredzēti danči.