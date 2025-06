Tāpat tiks lemts par domes komiteju sastāviem. Rīgas mērs arī aicinās pirmās komiteju sēdes sasaukt 2.jūlijā, lai varētu ievēlēt komiteju vadītājus un to vietniekus.

Kā ziņots, par darbu Rīgas domes koalīcijā vienojušās partija "Progresīvie", NA, partija JV un "Apvienotais saraksts", kas ir parakstījuši sadarbības līgumu un rīcības plānu. Koalīcijai ir 34 balsis no 60.

Koalīcija līdz šim konceptuāli vienojusies par komiteju sadali. Tāpat tā vienojusies atjaunot trīs vicemēru amatus Rīgas domē. Plānots, ka katram no politiskajiem spēkiem būs viens vicemērs. Līdz pirmdienai iedzīvotājus aicina izteikt viedokli par šīm izmaiņām.

Savukārt tikai četras vietas domē ieguvušajam AS plānots gan vicemēra krēsls, gan vienas komitejas vadība. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos būs AS pārstāvis, visticamāk, Māris Sprindžuks, kā arī AS atbildība būs pār Pilsētas attīstības komiteju.