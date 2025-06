Sestdien Rīgā notiks praida gājiens

Kā pauž pasākuma rīkotāji, gājienā tikšot svinēts dažādības spēks un valsts vienotība, vienlaikus paužot atbalstu "cilvēktiesībām laikā, kad tās tiek apdraudētas". Praida gājiens notiks no plkst.12 līdz 15. Gājiena pulcēšanās vieta tradicionāli ir Vērmanes dārzs, kur no plkst.12 līdz 18 būs pieejamas pasākuma sadarbības partneru un organizāciju informatīvās teltis, veikals un citas aktivitātes.

Šodien pie "Laimas" pulksteņa laikā no plkst.13 līdz 15 angļu valodā notiks "Riga Queer Tour", kurā tiek solīta informācija par Rīgas kvīru vēsturi. Savukārt no plkst.17 līdz 22 Latvijas Mākslas akadēmijā notiks "The Place of Comfort" balle. Šodien vairāki pasākumi vakarpusē notiks arī Kaņepes kultūras centrā, uz kuģa "Vecrīga", bārā "Skapis" un Krišjāņa Barona ielā 136.