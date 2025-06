Gints Zilbalodis uzaicināts kļūt par ASV Kinoakadēmijas biedru

Gints Zilbalodis nav vienīgais no filmas "Straume" radošās komandas, kurš saņēmis šādu pagodinājumu. Vienlaikus ar viņu ASV Kinoakadēmija savā producentu atzarā ir uzaicinājusi arī visus trīs filmas galvenos producentus: latvieti Matīsu Kažu ("Dream Well Studio"), francūzi Ronu Diānu ("Sacrebleu Productions") un beļģi Gregoriju Zalcmanu ("Take Five"). Tas apliecina, ka akadēmija ir augstu novērtējusi ne tikai filmas režisora, bet visas komandas kopējo darbu, kas vainagojies ar izciliem starptautiskiem panākumiem.