ASV prezidents Donalds Tramps ir, iespējams, mūsu laiku skandalozākais Rietumu politiķis. Apsūdzības seksuālā vardarbībā, naudas izkrāpšana no labdarības un pastāvīgi oponentiem veltīti apvainojumi ir tikai dažas lietas, kas to atspoguļo, bet par spilgtāko kļuva tas, ka 18. decembrī Tramps kļuva par trešo prezidentu valsts vēsturē, kuru impīčoja ASV Pārstāvju palāta.

Sondlends šo sarunu nepieminēja savā pirmajā liecībā aiz slēgtām durvīm, bet otrajā par to izteicās šādi: "Patiesībā man lielāks pārsteigums būtu bijis tad, ja prezidents Tramps nebūtu pieminējis izmeklēšanas, īpaši tāpēc, ka no Džuliāni kunga bijām dzirdējuši par prezidenta bažām."

18. decembrī Pārstāvju palāta vispirms ar 230 balsīm par un 197 pret apstiprināja apsūdzību Trampam par varas ļaunprātīgu izmantošanu, bet pēc tam ar 229 balsīm par un 198 pret apstiprināja arī apsūdzību par šķēršļu likšanu Kongresa veiktai izmeklēšanai. Līdz ar to Senātam būs jālemj par Trampa atstādināšanu no amata.

Pagaidām nav zināms, kad Trampa tiesa tiks izskatīta tiesā un ko demokrāti darīs, lai to padarītu pēc iespējas taisnīgāko. Arī vēsture liecina, ka impīčments neliecina par to, ka prezidents tiks atstādināts no amata. Neviens ASV prezidents nav ticis atstādināts no amata impīčmenta rezultātā. Ričards Niksons atkāpās pats, savukārt Endrū Džonsonu un Bilu Klintonu impīčoja Pārstāvju palāta, bet Senāts viņus neatzina par vainīgiem.