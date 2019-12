Vēl darbā salamājos ar bosu, teicu, ka tiklīdz pabeigšu projektu, paņemšu atvaļinājumu, neatbildēšu uz nevienu zvanu. Tovakar salauzu kāju, nomaucoties uz ledus. Be careful what you wish for. Vismaz beidzot izgulējos, pabeidzu tulkojumu, nopelnīju 500€ :D