Kitija Jurcika ar fotografēšanu nodarbojas jau sen, kopš 9. klasē no Ventspils devusies uz Liepāju mācīties mākslas novirziena vidusskolā. Ikdienā māksliniece strādā uzņēmumā , kas nodarbojas ar skolēnu fotogrāfēšanu, taču paralēli veido savus komerciālos un nekomerciālos projektus.

Vitiligo Kitijas dzīvē parādījās pirms diviem gadiem. Fotogrāfe atklāj, ka sākotnēji to ļoti pārdzīvojusi, ir bijis grūti atrasties sabiedriskās vietās.

"Uztraukumu radīja tik ikdienišķas lokācijas kā sabiedriskais transports vai veikals. Vietās, kur pircējam pašam ir jāiekrāmē savas preces maisiņā, ja apkārt bija daudz cilvēku, es izvēlējos pagaidīt, līdz neviena nebūs. Ja blakus nostājās cilvēks, manā galvā sāka šaudīties simtiem domu par to, ka citi pamanīs manu pigmentāciju un domās, ka tas ir kas lipīgs un cilvēki izvairīsies no manis," atminas Kitija. Nu fotogrāfes rokas rotā dažādi tetovējumi, kas, pēc Kitijas domām, var novērst citu uzmanību no krāsu laukumiem uz viņas ādas.