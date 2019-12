Iepriekš kādā no Rīgas reģiona iecirkņiem vērsās divas nepilngadīgas meitenes, kuras ziņoja par audžu ģimenē pret viņām notiekošu seksuālo un fizisko vardarbību no audžuvecāku puses.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka no aizbildņu puses sistemātiski tikusi veikta fiziska un emocionāla vardarbība ilgstošā laika periodā kopumā pret astoņām nepilngadīgām personām. Divas nepilngadīgās meitas cietušas no seksuālās vardarbības. Aizdomās par noziedzīgajiem nodarījumiem aizturēti abi audžuvecāki.

Resoriskā pārbaude nekavējoties uzsākta pēc tam, kad kādā no VP Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņiem vērsās divas nepilngadīgas meitenes, kuras ziņoja par audžuģimenē pret viņām notiekošu seksuālo un fizisko vardarbību.

Veicot turpmāko izmeklēšanu, uzsāktais kriminālprocess tika kvalificēts atbilstoši noskaidrotajiem faktiem, proti, tika noskaidrots, ka laika periodā sākot no 2015. gada decembra pret divām nepilngadīgām audžumeitām tika vērsta seksuālā vardarbība, par ko kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas.

Savukārt laikā no 2016. gada vasaras līdz 2016.-2017. gada ziemai viena no nepilngadīgajām meitenēm tikusi sistemātiski izvarota. Par to kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 159. panta otrās daļas.