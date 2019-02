Māra Katarska atklāj, kādu sodu saņēma viņas arābu varmāka

Pateicoties policijas, Latvijas vēstniecības un Interpola iesaistei, kā arī tam, ka pie Māras Ēģiptē ieradās viņas mamma, jauno dziedātāju izdevās izglābt, tomēr varmāka joprojām ir brīvībā. "Ēģiptes policija Muhamedu tūliņ atbrīvoja – nekas viņam par man nodarīto nebūs. Kad atgriezos Latvijā, viņš no sava jaunizveidotā "Facebook" profila aicināja mani draudzēties. It kā nekas nebūtu bijis, it kā viss būtu kārtībā...," skumji nosaka Māra.