VIDEO Sieviete nolec no Mūsas tilta. Aculieciniece - trīs gadus vecā meitiņa

Traģēdijas aculiecinieki bija grupa "Eremos", kura tobrīd brauca no koncerta netālajā festivālā. Braucot pa grants ceļu gar Mūsas upi, pamanījuši, ka kāds tumšs siluets nokrīt no tilta. Vien brīdī, kad sieviete jau bija gandrīz nokritusi, viņi atskārta, ka krīt cilvēks, atklāj grupas solists Dāvis.

Grupas ģitārists momentāni izlēca no braucošā busiņa, lai mestos sievietei palīgā – pārējie biedri viņam pievienojās. Kopā ar dažiem citiem vietējiem, kuri bija noskrējuši no tilta lejā, puiši izvilka sievieti no upes niedrēm krastā.