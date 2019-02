Pašmāju slavenības saņēmušas ekskluzīvu ielūgumu uz Farela Viljamsa singla prezentāciju pēc 100 gadiem

☄️𝗖𝗟𝗜𝗠𝗔𝗧𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘☄️ ⠀ 🇱🇻 Klimata izmaiņu graujošā ietekme uz pasauli kļūst par arvien aktuālāku tēmu❗️ Prieks, ka arī tāds pasaulslavens zīmols, kā LOUIS XIII - konjaks ar vairāk kā 150 gadu vēsturi, un superzvaigzne Pharrell Williams ar ļoti interesantu projektu vērš uzmanību uz to. ♻️ Pharrell sarakstīja dziesmu “100 years”, kas tiks atskaņota pēc 100 gadiem. Dziesma vienā eksemplārā ir ieraksīta uz speciāli izveidotas māla plates un ievietota seifā, kas ir absolūti neiznīcināms - taču nav ūdensdrošs. 💦 Tas nozīmē, ja jūras līmenis turpinās kāpt, tad šis disks izšķīdīs un dziesmu neviens nekad nedzirdēs. ❌ ⠀ Arī es saņēmu ekskluzīvu ielūgumu uz šīs dziesmas pirmatskaņojumu pēc 100 gadiem Konkajā, Francijā, kuru varēšu nodot mantojumā saviem bērniem un mazbērniem. 👍🏽 ⠀ Kādu planētu mēs gribam atstāt nākamajai paaudzei❓VAI TEV RŪP❓ ⠀ Sākt rūpēties par planētu ir ļoti vienkārši. ✅ Taupīt ūdeni, izslēgt elektrību, šķirot atkritumus, ierobežot gaļas lietošanu uzturā, nedzert kafiju no vienreizlietojamajām krūzītēm. ♻️ Vai Tu kādreiz aizdomājies par šo tēmu❓ Vai dzīvo tikai sev, nedomājot par nākotnes pasauli❓🤦🏽‍♀️ Kādas ir tās mazās lietiņas, ko Tu dari vides aizsardzībai❓ ⠀ Photo: @olgajakovleva Style: @juliyaverbickaya Coat: @bold.conceptstore @dianaarno Dress: @gulbe_anna ⠀ #ifwecare #100yearssong #louisXIII ⠀ 🇬🇧 Pharell Williams wrote a song “100 Years”, that will be released in an exclusive party by LOUIS XIII in 100 years in Cognac, France. The only record made of clay is being kept in a safe, that is absolutely indestructible, except by water. If the global warming continues in the same rate, then the sea levels will rise, it will be submerged in water and the song will never be heard! ❌ Do you care what planet do we leave to the next generation❓

A post shared by 𝕄𝕚𝕤𝕤 𝕄𝕦𝕝𝕥𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕖 𝟚𝟘𝟙𝟠 (@dianakubasova) on Feb 9, 2019 at 8:58am PST