Rīgas domē ievēlētā Armaņeva atsakās no mandāta – tā vietā kļūs par Saeimas deputāti

Savukārt vietu Saeimā kā deputāte ieņems Maija Armaņeva, kura 14.Saeimas vēlēšanu sarakstā no Rīgas vēlēšanu apgabala ir nākamā kandidāte uz Saeimu no LPV.

Armaņeva gan tikko pašvaldību vēlēšanās ir ievēlēta arī Rīgas domē, taču viņa no šī deputāta mandāta jau ir atteikusies, līdz ar to par Rīgas domes deputātu kļūs nākamais kandidāts no LPV saraksta - Ringolds Balodis, atzīmē partijā.