Latvijas basketbola izlase uz Melnkalni dosies 13 spēlētāju sastāvā

"Svētdien no Rīgas uz Melnkalni lidos 12 spēlētāji, bet trīspadsmitais - Žanis Peiners - komandai pievienosies Podgoricā. Galīgo sastāvu spēlei izraudzīsimies svētdien vakarā," pauda izlases galvenais treneris Arnis Vecvagars. "Sestdienas treniņš nebija garš, bet intensīvs, un izdevās paveikt visu, kas bija iecerēts. Proti, izmēģinājām konkrētus variantus spēle ar Melnkalnes izlasi. Svētdien vakarā būs treniņš Podgoricā, pirmdien no rīta - iesildīšanās, bet tad svarīgākās lietas būs jāpietaupa no nelūgtām acīm."