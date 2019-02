Matīss: Brandavs nevar vienlaicīgi ieņemt amatus "Rīgas kartē" un "Rīgas satiksmē"

Autotransporta direkcija izprasījusi no RMS datus par pērn pārvadātajiem pasažieriem un uzņēmums atbildējis, ka 2018. gadā tas pārvadājis 11,8 miljonus pasažieru, no kuriem 14% ir bijuši ar invaliditāti, tātad viņiem biļetes apmaksājusi valsts. Kā vēstīja raidījums, no minētajiem datiem izriet, ka RMS pārvadāto personu ar invaliditāti īpatsvars ir bijis 3-5 reizes lielāks nekā citiem pārvadātājiem. Autotransporta direkcija solījusi pārbaudīt, vai ar šiem datiem uzņēmums nav krāpies.