Apmānīt karavīrus un likt nepakļauties pavēlēm - eksperiments parādā sociālo tīklu riskus valsts aizsardzībai

Telefonu aizliegums varētu pasargāt no datu noplūšanas aktīvajā militārajā fāzē, bet tas nenovērš armijas noslēpumu publicēšanu brīvajā laikā.

"Kanādā Jūras spēkos, kad kuģi iet garākās misijās, viedtālruņi nav atļauti. Viņu spējas rekrutēt cilvēkus ir strauji kritušās. Vai tu vari dabūt jaunieti kļūt par militārpersonu, ja tu uzreiz pasaki – tev viedtālrunis nebūs. Krievija tagad mēģina šo te. Tur būs, manuprāt, divas sekas – viens, ka viņi nevarēs rekrutēt cilvēkus, otrs, ka cilvēki atradīs veidu, kā to apiet," uzsver "StratCom" direktors.

Šajos gadījumos ļaunprātīgu iejaukšanos un dezinformāciju izdevies pierādīt, jo sociālie tīkli piekrituši sadarboties un izmeklētājiem dot datus. Bez sadarbības konstatēt manipulēšanu vai dezinformēšanu ir grūti, it īpaši, ja tā notiek slēgtās sociālo tīklu grupās.

"Pamatveids, kā ietekmi realizēt un iegūt kontroli pār kaut kādām grupu uzvedībām, ir tieši šīs slēgtās grupas, un tieši tur ir tā bīstamība, ka, izņemot pašu sociālo mediju kompāniju, cilvēki no malas nevar pat reizēm redzēt, kas notiek, jo slepenajās grupās… mēs pat nezinām, ka viņas pastāv. Ja tu skaties no otras puses, tas ir tas pamatceļš, viens no stūrakmeņiem, lai radītu šāda veida ietekmes uz cilvēkiem," pauž Sārts.