"The Economist" skaidro, kad Krievija varētu būt gatava uzbrukt Baltijas valstīm

Žurnālisti uzsver, ka Rietumvalstu izlūkdienesti ir pētījuši, cik ilgā laikā Krievija varētu izvērst uzbrukumu Rietumiem. Tomēr to secinājumi ir ļoti atšķirīgi. ASV apgalvo, ka Krievija savu armiju atjaunos "nākamās desmitgades laikā". Norvēģijas izlūkdienesti uzskata, ka "agrākais" aprēķins ir pieci līdz desmit gadi. Ukrainas aplēses svārstās no 5 līdz 7 gadiem, bet Vācijas – no 5 līdz 8 gadiem. Igaunijas izlūkdienesti lēš, ka Krievija jaunus karaspēka formējumus izveidos trīs līdz piecu gadu laikā. Tas ir atkarīgs no kara Ukrainā norises, Krievijas ekonomikas stāvokļa un sankciju efekta.