Gulbis pasaules rangā zaudē četras vietas

Šī gada sākumā Gulbis aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam Indijā notikušajās Punes "ATP World Tour 250" sērijas sacensībās, kas viņam no ranga pirmā simta beigām ļāva pakāpties uz 83.pozīciju.

Tikmēr Latvijas otrā rakete ir Mārtiņš Podžus, kurš atkāpies par trim vietām un ieņem dalītu 615.pozīciju. Tiesa, līdz ar ranga reformu viņš zaudēja 80 no iepriekš nopelnītajiem 83 punktiem. Šie atlikušie trīs punkti tika iegūti pavasarī, kad Podžus startēja "Challenger" sacensībās Ķīnā. Ja netiks iegūti jauni punkti, arī viņam rangs būs jāatstāj.

Rudenī pēc divu gadu pārtraukuma planētas pirmās raketes godā atgriezās serbs Novaks Džokovičs, kurš turklāt pēc gūtās uzvaras Austrālijas atklātajā čempionātā ir vēl vairāk nostiprinājies līderpozīcijā. Otrais joprojām ir Serbijas pārstāvim finālā zaudējušais spānis Rafaels Nadals, kamēr trešais ir Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, kuram seko argentīnietis Huans Martins del Potro un Kevins Andersons no Dienvidāfrikas Republikas, viņiem attiecīgi ieņemot ceturto un piekto pozīciju.

Aizvadītajā nedēļā Marseļas "ATP World Tour 250" sērijas turnīrā triumfēja Grieķijas uzlecošā tenisa zvaigzne Stefans Cicips, kurš no 12.vietas pakāpies uz 11., Delribīčas "ATP World Tour 250" sērijas turnīrā uzvarēja Moldovas tenisists Radu Albots, kurš no 82.vietas pakāpies uz 52., bet Riodežaneiro ATP "World Tour 500" sērijas turnīra trofeju guva serbs Laslo Džere, kurš no 90.vietas pakāpies uz 37.pozīciju.