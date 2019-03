Dzīvnieku labturības noteikumi gan "Mežavairogos" nav pārkāpti, norāda PVD pārstāve: "Suņi galvenokārt tiek turēti sprostos, kam ir ciets, ar pakaišiem izklāts grīdas segums, trīs slēgtas un viena vaļēja siena un jumts. Sprostos ir ievietotas arī būdas, kur dzīvniekiem patverties. Daļa no suņiem atrodas āra aplokos. Un vēl daļa suņu tiek turēti ķēdēs, pie būdām. Pārbaužu laikā PVD nav konstatējis gadījumu, kad aplokā kāds suns būtu turēts bez būdas, izņemot vienu gadījumu, bet patversme to skaidroja ar suņa uzvedības traucējumiem."

"Video no patversmes redzams, ka suņu voljēros nav suņu būdu. Citos šajos voljēros ir betona grīdas. Ja ir -15 grādi ārā un trīs milimetrus biezi pakaiši ar salmiem! Patversme piedalās iepirkumos, viņi apkalpo vairākas pašvaldības, tātad, viņiem būtu jābūt augstā līmenī. Bet, manuprāt, mēs ar tiem līdzekļiem, kas ir mums kā biedrībai, un kas ir krietni mazāki, darbu darām efektīvāk. Gan medicīniskās aprūpes ziņā, gan mājvietu - mums visos voljēros ir siltinātas suņu būdas."

Dzīvnieku aizsardzības biedrības vadītāja arī uzskata, ka PVD nespēj kvalitatīvi veikt pārbaudi un fiksēt visus pārkāpumus, jo vienkārši trūkst pārbaudes inspektoru: "Mēs, vairākas biedrības, patversme "Ulubele" un citi, bijām runāt par likuma grozījumiem un to, kāda tā situācija valstī ir un kas ir jāmaina."

"Mēs visi iestājamies par tādu faktoru kā sabiedriskais inspektors - tur būtu ministrijai jāiesaistās, lai viņi varētu iziet apmācību kursus un, sadarbībā ar pašvaldības policiju, strādāt krietni efektīvāk nekā to spēj darīt PVD."

PVD pārstāve Ineta Kupča gan apgalvojumam par to, ka dienests kādus pārkāpumus nepamana un varētu strādāt efektīvāk, nepiekrīt: "Sūdzības par patversmēm dienests saņem salīdzinoši reti - aptuveni 10 sūdzības gadā, no kurām parasti vairākas ir par vienu un to pašu gadījumu. 2018. gadā dzīvnieku patversmēs ir bijusi 31 PVD pārbaude."