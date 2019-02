Ja Rimšēvičs rīt ieradīsies darbā, Latvijas Banka gatava nodrošināt darbavietu

Savukārt no Rimšēviča advokātiem aģentūrai LETA otrdienas vakarā neizdevās noskaidrot, vai Rimšēvičs trešdien tiešām varētu ierasties Latvijas Bankā. Vēl dienas vidū aizstāvji norādīja, ka šis jautājums vispirms esot jāizrunā ar klientu.

Kā ziņots, Rimšēvičam pagājušā gada vasarā Satversmes aizsardzības birojs anulēja pielaidi valsts noslēpumam. Tāpat Rimšēvičam joprojām ir spēkā drošības līdzeklis - aizliegums izbraukt no valsts, kas gan neliedz viņam lūgt procesa virzītāja atļauju tomēr šķērsot valsts robežu, lai, piemēram, dotos uz Eiropas Centrālās bankas Padomes sēdēm, otrdien preses konferencē atgādināja ģenerālprokurors.

Kalnmeiers piebilda, ka ar EST spriedumu ir iepazinies, bet viņam nav bijis laiks to analizēt. Viņa ieskatā, ir iezīmējusies viena nianse, proti, EST norādījusi, ka drošības līdzeklis - aizliegums ieņemt amatu - pielīdzināms atcelšanai no amata. Ģenerālprokurors uzsvēra, ka Latvijas juridiskajai sistēmai tas ir kaut kas jauns, un tas nav tā lietots. Tieši šis aspekts prasot padziļinātu vērtējumu gan no praktiķu, gan zinātnieku viedokļa.