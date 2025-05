Eksperts skaidro, kādēļ Krievijai vajadzīgs trīs dienu pamiers Ukrainā

Taujāts, vai to sapratīs arī ASV prezidents Donalds Tramps, Rostoks uzsvēra, ka aizvadīto mēnešu laikā Krievija ir aptuveni sapratusi - ASV sagaida no Krievijas labās gribas žestu. Viņš vērtēja, ka šis ir tāds salīdzinoši savtīgs piedāvājums, ka no vienas puses Krievija gribētu netraucēti nosvinēt 9.maiju, no otras puses - nebūt apkaunotai augsto viesu priekšā, kuri plāno 9.maiju Krievijā atzīmēt.