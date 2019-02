Gorkšs: Latvijas futbols šobrīd ir kritiskā posmā

"Skaidrs, ka par ierakstā dzirdēto biju samulsis. Brīdī, kad vaicāju Vadimam Ļašenko, kas tas ir par cilvēku, kurš iedeva ierakstu, viņš atbildēja, ka to nezina. Šis audio ieraksts tika prezentēts arī LFF valdē, izrunājāmies ar Kasparu, arī UEFA Godīgas spēles pārstāvji ir informēti un ar to nodarbojas. Līdz ar to cilvēkiem, ar ko mums bija tikšanās ieraksta laikā, ar e-pastu pavēstīju, ka esmu vērsies dažādās institūcijās, informācija, ka Kaspars ir ticies ar Gavrilovu, arī mums ir, un ka man nav iemesla šobrīd spekulēt par to, ka kaut kas ir netīrs," skaidroja Pukinsks.