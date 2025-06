Attiecīgi 2 naktī beidzot sākam skaitīt zīmju grozījumus, kas nozīmē, ka šīs 3 stundas no 22.53 līdz 1.44 esam bezjēdzīgi mētājušies turpu šurpu, kaut ko skenējot, kaut ko skaitot ar rokām, zīmogojot ciet dokumentus un telpas dodoties prom, tad atkal taisot vaļā un atsākot skaitīšanu, sakot darbiniekiem: "Jā, vari braukt uz mājām" un pēc 30 min: "Nē, brauc atpakaļ no Jelgavas!" – un tas nav pārspīlēts, vairāki komisijas darbinieki tiešām dzīvo Jelgavā, Lapmežciemā un citur ārpus Rīgas...

Saskaitot zīmes manuāli, ne tikai jāvelk krustiņi lapā, bet arī katrs PAR un PRET skaits jāievada sistēmā manuāli, KĀ ARĪ MANUĀLI (!!!) jārēķina tukšo balsu skaits. Tātad, atkārtošos, ka MANUĀLI jārēķina 16 vēlēšanu zīmēm, gandrīz katrai ar 60 cilvēku sarakstu (patiešām rupji rēķinot, 16x60= 960 reizes), to ciparu, kas sanāk pēc elementāras formulas: X = KOPĒJO GROZĪTO ZĪMJU SKAITS – "PAR" atzīmju skaits – "PRET" atzīmju skaits. Formula, kas varēja būt iekļauta sistēmā, optimizējot darbu un laiku. Un šādas formulas sistēmā iekļaut ir iespējams – to nu es skaidri varu pateikt, jo citās ailītēs tādas bija. Tātad vēlreiz jautājums, par to gatavību šim PLĀNAM B... Varat vien minēt, cik daudz laika un pacietības paņem 5 no rīta skaitīt 900+ reizes tos cipariņus kopā.