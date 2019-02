Pēc žurnālistu izmeklēšanas datiem, Mahmudovs un "Carbo One" pārskaitījuši lielas summas caur vismaz 20 kontiem bankā "Swedbank". SVT norāda, ka katram no šiem kontiem bijušas naudas atmazgāšanas pazīmes, piemēram, no tiem veikti pārskaitījumi uz tādās ārzonās kā Britu Virdžīnu salas vai Beliza reģistrētām kompānijām. Vairākas no šīm kompānijām pārstāvējusi skandalozā Panamas juridiskā firma "Mossack Fonseca".