Bostonas "Celtics" basketbolisti negaidīti pārliecinoši uzvar NBA čempionus

Teicamu spēli "Celtics" sastāvā aizvadīja laukumā no rezervistu soliņa nākušais Gordons Heivords, kurš iemeta 30 punktus, kamēr komandas lielākā zvaigzne Kairijs Ērvings pievienoja 19 punktus un 11 rezultatīvas piespēles.

Kopš NBA Visu zvaigžņu spēles pārtraukuma "Celtics" komanda bija uzvarējusi tikai vienā no sešām spēlēm.

Hjūstonas komandas sastāvā 35 punktus iemeta pagājušās sezonas vērtīgākais basketbolists Džeimss Hārdens, kamēr no rezervistu soliņa nākušais Džeralds Grīns pievienoja 18 punktus.

"Šodien es grozam neuzbruku ar augstu precizitāti, tomēr gatavojos to uzlabot," teica Hārdens, kurš otrdien no spēles trāpīja 12 no 30 metieniem.