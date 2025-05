"Bezgalīga mīlestība un nekad nerimstošas sāpes." Mārtiņa mammas stāsts

Tikai nesalūst... Visi taču domā, ka esam stipras mammas. Esam dzirdējušas, ka mēs esam mammas varones. Galvenais, nevienam neparādīt savas asaras un sāpes - tās paliek paslēptas dziļi dvēselē. Ar laiku pat vairs nav iespējams pastāstīt par to, kā jūtos.

Dzīvot ar sajūtu, ka tavam bērnam nav nākotnes. Citi vecāki var lepoties ar savu bērnu panākumiem. Savādi, bet arī mani ik pa laikam pārņem lepnuma sajūta. Tā nav zudusi. Bet lepojos ar to, ko citi droši vien nekad nesapratīs. Ar to, ka mans 38 gadus vecais dēls spēj kreklam atpogāt pogas. Ar to, ka Mārtiņš 38 gadu vecumā pasaka kādu jaunu vārdu, kuru nespēja pateikt iepriekš. Pagājušā gada lielākais pārsteigums un lepnums? Mārtiņš palika viens mašīnā, kaut kā bija noplēsis rokai kreveli un brūce asiņoja. Viņš pats atrada papīra salveti un piespieda pušumam. Kad mēs ar Mārtiņa tēti atnācām, viņš rādīja savu pirkstu. Cik lepni mēs jutāmies! Mums bija sajūta, ka viņš spēj tikt ar kaut ko galā pats.