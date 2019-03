UEFA Eiropas līgas astotdaļfināli: "Chelsea" un "Arsenal" klubiem mainīgas sekmes

Jau ceturtajā minūtē "Arsenal" vienību vadībā izvirzīja Alekss Ivobi, tomēr jau 41.minūtē viesi no Londonas bija spiesti palikt mazākumā, kad otro dzelteno kartīti nopelnīja Sokratis Papastatopuloss. Savukārt brīdi vēlāk mājinieki panāca neizšķirtu.

Neveiksmīgs "Arsenal" komandai bija arī otrais puslaiks, jo 65.minūtē Načo Monreals raidīja bumbu savos vārtos, bet 88.minūtē Ismaila Sarrs panāca jau 3:1. Līdz ar to Londonas klubu pēc nedēļas savās mājās gaidāmajā atbildes mačā gaida ļoti grūta cīņa par vietu ceturtdaļfinālā. To sasniegs komanda, kas uzvarēs divu maču summā.

Uzvaru astotdaļfināla pirmajā spēlē tikmēr guva Londonas "Chelsea", kas savā laukumā droši ar 3:0 (1:0) uzveica Kijevas "Dinamo" no Ukrainas.

Astotdaļfināla pirmajā mačā panākumu guva arī viena no Itālijas spēcīgākajām komandā "Napoli", kas savu skatītāju priekšā ar 3:0 (2:0) apspēlēja "Salzburg" no Austrijas, kamēr Spānijas klubs "Valencia" mājās ar 2:1 (2:0) uzvarēja "Krasnodar" futbolistus no Krievijas.