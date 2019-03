AM pārtrauc 200 miljonu eiro vērto bruņmašīnu iepirkumu; tiks rīkots jauns konkurss

Lai novērstu iepirkuma procesa nepilnības, nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā, ko saskaņā ar likumu, esošā procesa ietvaros nav iespējams veikt. Nepieciešams arī pārvērtēt transportlīdzekļu testēšanas kārtību. Lai to pilnvērtīgi izvērtētu un testētu tehniskos parametrus, nepieciešams citu valstu atbalsts, jo vairāku pozīciju testēšanai Nacionālo bruņoto spēku spējas nav pietiekamas. Līdz ar to, izmaiņas nepieciešams veikt arī testēšanas veidlapās, ko likums liedz darīt šī procesa ietvaros.

AM skaidro, ka minētā iepirkuma procedūra ir līdz šim sarežģītākā Latvijas aizsardzības nozares vēsturē un, neskatoties uz sarunu procedūras pārtraukšanu, ir gūta neatsverama pieredze, kas tiks izvērtēta un ņemta vērā nākotnes iepirkumos, lai nodrošinātu Nacionālos bruņotos spēkus ar to vajadzībām atbilstošāko ekipējumu.

Reaģējot uz AM paziņojumu ASV uzņēmuma "AM General LLC" pārstāvis Latvijā un Lietuvā Deivids Holahans paziņojumā presei norāda, ka uzņēmums ir sarūgtināts, ka konkursa process nebeidzās ar pozitīviem rezultātiem, it sevišķi tāpēc, ka Latvijas karavīram ir vajadzīgs jauns, uzticams ekipējums, lai pildītu savus pienākumus kopā ar Ādažos izvietotajiem sabiedrotajiem no NATO.