"Rīgas Satiksmes" degvielas piegādātājs noliedz saites ar "ieroču baronu" Miņinu

Taču viens no viņiem jau ilgāku laiku mēģina panākt, lai no interneta tiktu dzēsts Itālijas policijas ziņojums par ukraiņu mafiju, jo tajā it kā nepatiesi pieminēts viņa vārds, turklāt - līdzās par ieroču baronu dēvētajam Leonīdam Miņinam.