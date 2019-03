Māra Katarska sazinājusies ar savu arābu varmāku un piedevusi viņam

Pēc notikušā viņa esot sazinājusies ar bijušo mīļoto, kurš viņai darījis pāri. “Viņš man atvainojās. Esmu draugam visu piedevusi, bet daru to sevis dēļ. Ne man viņu pārmācīt vai mainīt. Es vienkārši iemīlējos. Neveiksmīgi, kā vēlāk sapratu. No visas sirds centos būt pret viņu laba. Palīdzēju viņam. Ticu, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Dieviņš neuzliek mums tādus pārbaudījumus, kurus nevaram izturēt,” intervijā ar izdevumu stāstīja dziedātāja, piebilstot, ka pērn kāda meitene no Igaunijas nonākusi līdzīgā situācijā, bet nav izdzīvojusi.