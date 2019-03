Suņa socializēšana - ko tas nozīmē, un kādēļ tas ir svarīgākais saimnieka uzdevums?

"Suns, tāpat kā cilvēks, visvairāk baidās no tā, ko viņš nepazīst. Un, kad suns piedzimst, viņš nepazīst neko. Sākumā gan mazajiem uztvere darbojas otrādi - viņi nevis no visa baidās, bet tieši otrādi - ne no kā nebaidās. Tāpēc arī kucēni vienmēr ir visziņkārīgākie, jo ir gatavi bezbailīgi visam skriet virsū. Un tādējādi suns gūst pieredzi, taču šī bezbailība ilgst tikai līdz aptuveni trim mēnešiem. Pēc trīs mēnešu vecuma suņa smadzenes "sagriežas" atpakaļ normālā režīmā, kad viņš izjūt bailes un no visa, ko nav iepazinis, turpmāk baidīsies."