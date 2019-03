Pēc ilgām diskusijām RD deputāti aizliedz Rīgā veidot jaunu riepu pārstrādes vietu

Pirmo reizi domes Mājokļu un vides komiteja šo jautājumu skatīja 19. februārī. Tobrīd vairākiem komitejas deputātiem radās jautājums par to, kādas ir iespējas nodrošināt, ka šajā vietā laika gaitā vienkārši neizveidosies nepārstrādātu riepu kalni, kuri vēlāk netiks apsaimniekoti.

Deputātus gan bažīgus darīja Baltkalna līdzšinējā pieredze biznesā. Proti, uzņēmums SIA "Riepu bloki" Starta ielā bija uzkrājis vairākas tonnas riepu, par ko VVD tam piemēroja 12,9 miljonu eiro sodu, kā rezultātā pieteikta šī uzņēmuma maksātnespēja. Baltkalns bija viens no uzņēmuma vadītājiem.

Tāpat deputātos bažas raisījis fakts, ka uzņēmums nomas līgumu ar teritorijas zemes nomniekiem esot noslēdzis tikai līdz šī gada beigām, ar tiesībām pagarināt to vēl uz gadu.

2018. gadā uzņēmums no Starta ielas izvedis aptuveni 400 tonnas riepu, bet kopumā kopš 2014. gada uzņēmums nodrošinājis aptuveni 3000 tonnu riepu izvešanu no Latvijas, viņš stāstīja. "Vasarā karstuma dēļ viņas griezt un presēt ir ļoti apgrūtinoši, arī rudenī ir dubļains un slapjš. Uriekstes ielā visa apstrāde notiktu angārā, kas ievērojami paātrinātu gan darba tempus, gan apjomus," pauda Baltkalns. Patlaban Starta ielā esot aptuveni 2000 tonnas riepu, taču apsaimniekot plānot riepas arī no citām Latvijas vietām.