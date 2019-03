Bez gida tuksnesī: daiļā Anna Rozīte dalās ar piedzīvotajiem iespaidiem un foto no Marokas

"Kopsummā nobraucām ap 1500 km un tas prasīja aptuveni 23 stundas ceļā. Bet pateicoties tieši šādai aktīvai atpūtai, mēs piedzīvojām ļoti dažādu Maroku: garšvielu kalnus un kaulēšanos Austrumu tirgos, Aladina filmu cienīgas mazas, senas labirinta tipa ieliņas, skaistu arhitektūru riādās, ēdienu no tadžīnām, kaktusu laukus, turpat blakus modernas pilsētas, apelsīnus pa tiešo no kokiem, tuksnesi ar kamieļiem, smilšu vētru, kobras un čūsku dīdītājus, pasakaini skaistus dārzus, Atlasa kalnus, ļoti saldu piparmētru tēju, berberu dziesmas un mājokļus, zilu pilsētu, gliemežvākiem noklātu pludmali, Vidusjūru un vēl un vēl un vēl..." pie kāda no foto, kurā Rozīte lūkojas Vidusjūras virzienā, rakstīja TV raidījumu vadītāja.