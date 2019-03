RD grib slēgt spēļu zāles visā pilsētas teritorijā

"Šis ir darbs, kas mums ir jāpabeidz. Pirmais solis tika sperts 2017. gadā, pieņemot lēmumu par spēļu zāļu slēgšanu pilsētas vēsturiskajā centrā. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka lielākā problēma ar azartspēļu zālēm ir tieši Rīgas apkaimēs. Tieši tāpēc domei ir jāizdara viss iespējamais, lai Rīga beidzot kļūtu par pilsētu, kas būs pilnīgi brīva no šīs atkarību raisošās kaites, un lai rīdzinieki neciestu no azartspēlēm un visām ar to saistītajām negatavām sekām," norāda Ušakovs.