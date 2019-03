12. martā noslēdzās 29. Pasaules Ziemas Universiāde, kas šogad notika Krievijā. Tā pulcēja studentus, kuri ikdienā nopietni nodarbojas ar kādu no ziemas sporta veidiem, tāpat arī trenerus, žurnālistus un sporta fanus no visas pasaules. Universiādē piedalījās arī Latvijas studentu izlase, viens no tās pārstāvjiem - kalnu slēpotājs, Biznesa augstskolas Turība absolvents Miks Zvejnieks, kurš spēja izcīnīt augsto septīto vietu Alpu kombinācijas sacensībās, stāsta, ka Latvijas sportisti Krievijā uzņemti ar lielu prieku un sirsnību.