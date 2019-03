Sociālās aprūpes darbinieku atalgojums vidēji pieaugs par 145 eiro mēnesī

"Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, aprūpētājam 2018.gadā vidējā amatalga bez piemaksām bija no 430 līdz 450 eiro atkarībā no noteiktās kategorijas, bet sociālajiem aprūpētājiem no 445 līdz 600 eiro atkarībā no noteiktās kategorijas, mainoties amata kategorijai, līdz ar mēnešalgu palielinājumu, tiem darbiniekiem, kuriem noteiktas piemaksas, palielināsies arī piemaksu apmērs," skaidro Petraviča.